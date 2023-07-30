الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل وزارة التضامن السابق على جهدها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكريم مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية السابق، على فترة عملها المتميزة كوكيل لوزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، موجهًا التهنئة لها لصدور قرار تعينها للعمل رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ الإسماعيلية على تقديره لجهودها خلال فترة عملها وكيل لوزارة التضامن بالإسماعيلية مثمنًا التطور والإجادة في تنفيذ الأعمال والتي شملت جميع المبادرات والأعمال التي تمت بجميع الوحدات الاجتماعية وفي قطاع المؤسسات الأهلية.

وقدم محافظ الإسماعيلية درع محافظة الإسماعيلية لمها الحفناوي، مؤكدًا علي تقدير الجهاز التنفيذي بالمحافظة لها متمنيًا لها المزيد من التفوق في منصبها الجديد.

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