قيادات عمالية بالحوار الوطنى تؤكد ضرورة إصدار قانون عمل جديد

قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه من الضروري توفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعمال، جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد؛ لمناقشة حل تحديات العمل النقابي العمالي.

وأكدت ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعمال والقيادات النقابية، خاصة فيما يتعلق بممارسة العمل النقابي وليس فقط التدريب الخاص بطبيعة العمل نفسها، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة في العمل النقابي، خاصة أن المرأة تعيش عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واقترحت وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين والنقابيين، وتعزيز حرية تكوين النقابات العمالية بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية.

ومن جهتها، قالت الدكتورة ناهد العشري ممثلة حزب مصر أكتوبر، إن الطريق إلى الجمهورية الجديدة يستدعي إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالحياة اليومية بما يتوافق مع تحركات الدولة نحو جذب الاستثمارات.

وبدوره، قال الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس النقابة العامة للنقل البحري، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي كان من محاورها دعم دور النقابات العمالية.

وتضمنت مقترحاته، تطبيق وتنفيذ ما تم طرحه في الاستراتيجية الوطنية وإجراء تعديل تشريعي لقانون العمل وتعديل النصوص الخاصة بالنقابات العمالية، وفتح قنوات اتصال بين أصحاب العمال والنقابات العمالية، وإنشاء أكاديمية للتدريب على العمل النقابي يكون التخرج منها شرطا للتقدم للعمل النقابي، وإقامة مؤتمرات وورش عمل بمشاركة أصحاب العمل والنقابات والعمال، وزيادة دعم الدولة للنقابات العمالية وفق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

من جانبه، قال نيازي مصطفى الخبير القانوني إن قانون المنظمات النقابية العمالية الحالي يمثل خطوة على الطريق لكنه ليس المأمول، موضحا أن هناك تدخلات كثيرة لوزارة العمل فيما يتعلق بتأسيس النقابات العمالية، عكس ما هو معمول به دوليًا.