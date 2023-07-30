الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نجاح منتدى مصر للتعدين يجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد

تعدين
تعدين

بعد نجاح منتدى مصر للتعدين، الذى اختتم قبل أسبوعين من شهر يوليو 2023،  تبدأ مصر في جني ثمار هذا النجاح من خلال جذب استثمارات جديدة من شركات أجنبية في قطاع التعدين.

منتدى مصر للتعدين

يمثل هذا التطور خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتعكس الاستثمارات الجديدة الثقة الكبيرة للشركات الأجنبية في إمكانيات وفرص التعدين في مصر، وتؤكد أن السياسات الاقتصادية والاستثمارية للبلاد تحظى بترحيب واهتمام عالمي.

مشاريع تعدين جديدة 

وهذه الاستثمارات موجهة نحو تطوير المشروعات الحالية وزيادة الطاقة الاستخراجية للمناجم الحالية، كما تشمل تأسيس مشاريع تعدين جديدة لاستغلال الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر.

توفير فرص عمل

من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين وتحسين معيشتهم، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع التعديني المصري على المستوى الدولي.

«باريك، وسنتامين»

وبعد هذا النجاح، أبدت العديد من الشركات الأجنبية اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في قطاع التعدين في مصر، وعلى رأسها أكبر شركات تعدين فى العالم «باريك، وسنتامين» حيث تم إغلاق ملف المفاوضات وتم الاتفاق بين الشركتين ووزارة البترول والثروة المعدنية على بنود عقود الاستغلال، مما شجع هذه الركات لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر.

 كما يعزى هذا الإقبال إلى توفر مصر على موارد طبيعية غنية ومتنوعة، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية الاستثمارية المشجعة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.

تعتبر هذه الاستثمارات الجديدة دليلاً قاطعًا على ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر وفرص النمو المتاحة في قطاع التعدين. 

مصر كلاعب رئيسي في سوق التعدين العالمي

وعلى المستوى الاقتصادي، ستعمل هذه الاستثمارات الجديدة على تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وزيادة إيراداتها من صادرات الموارد التعدينية، وستعزز هذه الخطوة مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق التعدين العالمي.

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