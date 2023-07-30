التنظيم والإدارة يعلن عن 22 وظيفة قيادية شاغرة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن 22 وظيفة شاغرة فى العديد من المناصب القيادية، فى إدارات عامة ترتيب وموازنة وظائف الإنتاج والاقتصاد محليات الوجه البحرى، ترتيب وموازنة وظائف الإنتاج والاقتصاد محليات الوجه القبلي، ترتيب وموازنة وظائف الإنتاج والاقتصاد محليات القاهرة الكبرى ومدن القناه، ترتيب وموازنة وظائف البنية الأساسية محليات الوجه البحري، ترتيب وموازنة وظائف البنية الأساسية محليات القاهرة الكبرى ومدن القناة، ترتيب وموازنة وظائف الخدمات الإنسانية محليات الوجه البحرى، ترتيب وموازنة وظائف الخدمات الإنسانية محليات الوجه القبلى، ترتيب وموازنة وظائف الخدمات الإنسانية محليات القاهرة الكبرى ومدن القناة، ترتيب وموازنة وظائف التنمية البشرية محليات الوجه البحرى.

كما شملت الوظائف المعلن عنها إدارات ترتيب وموازنة وظائف المراكز البحثية، ترتيب وموازنة وظائف الهيئات العلمية، ترتيب وموازنة وظائف جامعات الوجه البحرى، ترتيب وموازنة وظائف المال والاقتصاد هيئات عامة، ترتيب وموازنة وظائف التنمية البشرية هيئات عامة، ترتيب وموازنة وظائف البنية الأساسية للجهات المركزية، ترتيب وموازنة وظائف التنمية البشرية للجهات المركزية، وكذلك إدارات مركزية لترتيب وموازنة وظائف محليات الوجه البحرى، إدارة ترتيب وموازنة وظائف محليات الوجه القبلى، ترتيب وموازنة وظائف محليات القاهرة الكبرى ومدن القناه، ترتيب وموازنة وظائف الجامعات والمراكز البحثية، ترتيب وموازنة وظائف الهيئات العامة، ترتيب وموازنة وظائف الجهات المركزية.

يتم التقديم الكترونياً خلال الفترة من 8/1 الي 8/26، حيث يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

ترفق الطلبات بالمستندات الآتية: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)، بيان حالة وظيفية موضحاً بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات ان وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بيان حالة وظيفية موضحاً بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات ان وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إفادة من الشئون / الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

كما ترفق الطلبات بإفادة من الشئون / الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، شهادات التدريب لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، شهادات التدريب لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، شهادات التدريب لموظفى القطاع خاص، شهادة خبرة لموظفى القطاع خاص، شهادة خبرة للضباط المتقاعدين، ملف الإنجازات، مقترح التطوير الوظيفي وفقاً لقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017، المؤهل الدراسي لموظفى القطاع خاص، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث لموظفى القطاع خاص.