محافظ مطروح يستقبل مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بمكتبه الدكتور عاشور عمري مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك خلال زيارته للمحافظة لاعتماد مركز التدريب بمكتبة مصر العامة بمطروح كمركز تدريب معتمد في التحول الرقمي لشهادة أساسيات التحول الرقمي، (FDTC).

جاء ذلك بحضور الدكتور جون فايز نائب مدير المركز ومحمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب وأحمد عبد العزيز مسئول اللجان الفنية بالمجلس الناعلي للجامعات وشيماء عبد الحليم مدير عام شئون الطلاب بالمجلس، وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.

وفي سياق آخر كان قد شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذي يعقد لأول مرة بجامعة مطروح بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح ورؤساء الجامعات المصرية.

وأشاد محافظ مطروح بجهود الارتقاء وتطوير منشآت جامعة مطروح لتكون صرحًا علميًا وتعليمًا وتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في استكمال أعمال التطوير، بما تضمه من عدد 11 كلية بالإضافة إلى افتتاح عدد من المنشآت الجديدة وما تضيفه من خدمات تعليمية جديدة بالصافة إلى وضع حجر أساس مباني كلة الطب بجامعة مطروح.

وأهدى محافظ مطروح درع المحافظة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجهود الوزارة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي خاصة جامعة مطر روح وخدمة المجتمع المحلي مع اختيارها لانعقاد المجلس الناعلي للجامعات على أرضها لأول مرة واستضافة رؤساء الجامعات المصرية بما يؤكد دور ذلك الصرح التعليمي الكبير على أرض مطروح.

كما أشاد محافظ مطروح بجهود جامعة مطروحا برئاسة الدكتور مصطفى النجار، مع المشاركة الفاعلة للطلاب خلال الأعمال التنظيمية خلال استقبال ضيوف المحافظة والظهور الحضاري المشرف لجامعة مطروح.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح