الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رانيا فريد شوقي عن والدها: تمنى دور"بائع الروبابيكيا"

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن والدها الراحل فريد شوقي، كان يجيد التعامل مع المرأة في حين كان لايفضل التعامل مع جنس الرجل.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": "كانت كل خلفته بنات، وكان بيتقاله أبو البنات، وكان شاطر في التعامل معانا جدا".

وأضافت: "كان عطائه كأب لينا كلنا بالتساوي دون تمييز، ولكن كوني اخترت التمثيل دونا عن غيري من إخواتي ده اللي ميزني عنهم، لأنه كان رافض أدخل المجال مش عشان عيب ولا حرام ولكن لأنها مهنة متعبة لصاحبها".

وتابعت: "كان خايف عمري يجري ومعملش أسرة أو أخلف، وكان معاه حق طبعا، وخاصة أن الزمن اختلف دلوقتي الفنان مهنته بقت اصعب والتواجد خارج المنزل أصبح بالأيام وليس ساعات فقط".

وأوضحت الفنانة رانيا فريد شوقي أن والدها الفنان الراحل فريد شوقي، كان يتمنى أن يقوم بدور بائع الروبابيكيا، مرددة: "كان على فراش الموت وقال لسة في أدوار معملتهاش ونفسي أعملها".

ولفتت رانيا فريد شوقي أنه لايوجد على الساحة الفنية من يستطيع تقديم “سيرة ذاتية” عن والدها الراحل، لما يمتلك من كاريزما فنية خاصة، والهيكل الجسماني مختلف وعشان كدة توج بملك الترسو.

 

فريد شوقي الفنان فريد شوقي رانيا فريد شوقي ذكرى ميلاد فريد شوقي ملك الترسو

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس