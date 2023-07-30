رانيا فريد شوقي عن والدها: تمنى دور"بائع الروبابيكيا"

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن والدها الراحل فريد شوقي، كان يجيد التعامل مع المرأة في حين كان لايفضل التعامل مع جنس الرجل.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": "كانت كل خلفته بنات، وكان بيتقاله أبو البنات، وكان شاطر في التعامل معانا جدا".

وأضافت: "كان عطائه كأب لينا كلنا بالتساوي دون تمييز، ولكن كوني اخترت التمثيل دونا عن غيري من إخواتي ده اللي ميزني عنهم، لأنه كان رافض أدخل المجال مش عشان عيب ولا حرام ولكن لأنها مهنة متعبة لصاحبها".

وتابعت: "كان خايف عمري يجري ومعملش أسرة أو أخلف، وكان معاه حق طبعا، وخاصة أن الزمن اختلف دلوقتي الفنان مهنته بقت اصعب والتواجد خارج المنزل أصبح بالأيام وليس ساعات فقط".

وأوضحت الفنانة رانيا فريد شوقي أن والدها الفنان الراحل فريد شوقي، كان يتمنى أن يقوم بدور بائع الروبابيكيا، مرددة: "كان على فراش الموت وقال لسة في أدوار معملتهاش ونفسي أعملها".

ولفتت رانيا فريد شوقي أنه لايوجد على الساحة الفنية من يستطيع تقديم “سيرة ذاتية” عن والدها الراحل، لما يمتلك من كاريزما فنية خاصة، والهيكل الجسماني مختلف وعشان كدة توج بملك الترسو.