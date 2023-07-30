أوسوريو يشيد بأداء أوباما قبل مواجهة الشباب السعودي

‏أبدي الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إعجابه الشديد بأداء يوسف أوباما نجم الزمالك العائد من الإعارة من نادي الحزم السعودي.

وانتظم اللاعب فى تدريبات نادي الزمالك خلال الأسبوعين الماضيين.

‏وأشاد أوسوريو بمستوي و أداء يوسف اوباما وإمكانياته البدنية و سرعته ومهارته الفائقة وإجادته اللعب في اكثر من مركز خاصة في وسط الملعب أو مركز 10 صانع الألعاب أو مركز رأس الحربة وهي المراكز التي يحتاجها أوسوريو، وطلب من ادارة الزمالك التعاقد مع لاعبين أصحاب مواصفات ومهارات مميزة لتوظيفهم وفقا لطريقة خطة اللعب الجديدة التي يطبقها مع فريق الزمالك في الفترة الأخيرة.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية ليوسف إبراهيم " أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي انتهت إعارته لنادي الحزم السعودي.