محافظ الوادي الجديد: النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الصف الأول الثانوي على النحو التالي:

_ إدارة الخارجة التعليمية 235 درجة.

_ إدارة الداخلة التعليمية 225 درجة.

_ إدارة الفرافرة التعليمية 210 درجة.

_ إدارة بلاط التعليمية 210 درجة.

_ إدارة باريس التعليمية 220 درجة.

يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصًا على مصلحتهم.