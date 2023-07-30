الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الصف الأول الثانوي على النحو التالي:

_ إدارة الخارجة التعليمية 235  درجة.
_ إدارة الداخلة التعليمية 225 درجة.
_ إدارة الفرافرة التعليمية 210 درجة. 
_ إدارة بلاط التعليمية 210 درجة.
_ إدارة باريس التعليمية 220 درجة.

يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصًا على مصلحتهم.

محافظ الوادي الجديد النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام

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