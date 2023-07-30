عاقل: مقترح تحويل المباني الحكومية إلى فنادق "جيد" ويحتاج لدراسة

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إنه يدعم فكرة تحويل المباني الحكومية إلى فنادق بعد إخلائها وانتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لزيادة الطاقة الفندقية في مصر، مضيفا أن أي مقترح لزيادة الطاقة الفندقية يجب تقييمه جيدا، ودراسة كل مبنى على حدة ومعرفة موقعه السياحي لضمان نجاحه.

وأضاف عاقل لـ الدستور، أن إقامة الفنادق تتطلب شروطًا معينة، حيث يجب أن يكون الموقع في منطقة تشهد حركة مرورية وليست مزدحمة بالسكان. وأضاف أنه لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، فإنه يجب زيادة ثلاثة أضعاف حجم الطاقة الفندقية الحالية، حيث تُعَدُّ وصول 15 مليون سائح ذروة القطاع الفندقي.

وفى ذات السياق يبحث المحافظين بالمدن السياحية وخاصة بالأقصر وأسوان التى تصل بهم الطاقة الفندقية إلى نحو 7 الف غرفة فندقية فقط التوسع في حجم الطاقة الفندقية لديهم نظرًا إلى استيعاب التدفقات السياحية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.