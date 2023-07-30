الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: حسن الظن بالله عبادة قوية فظنوا بالله خيرًا

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

وجه الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، نصيحة للمسلمين قال فيها، لاتكونوا كمن سبقونا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، مؤكدًا أن حسن الظن بالله عبادة قوية جدًا، مستدلًا بقوله تعالى "فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الله يقول في حديثه القدسي: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي"، أي أن لوظنتت أن الله سيرزقك فسيرزقك، ويكرمك ويرزقك بزيارة بيته الحرام، وزيارة قبر نبيه الكريم، فظنوا بالله خيرًا ولا تجعلوا طيور اليأس تعشش في دماغكم.

دعائه لطلاب الثانوية العامة

وعن نتيجة الثانوية العامة تمنى لهم النجاح وبشرهم بالخير ويفرح قلوبهم إكرامًا لأولياء الأمور، داعيًا لهم بالعون.

رمضان عبدالمعز حسن الظن بالله عبادة قوية فظنوا بالله خير ا الثانوية العامة

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