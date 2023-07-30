الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العراقية" تعلن خلو البلاد من مرض التراخوما

مرض التراخوما
مرض التراخوما

أعلن وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، اليوم الأحد، خلو العراق من مرض التراخوما (الرمد الحبيبي).

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي أعلن اليوم خلو العراق من مرض التراخوما”، بحسب ماورد في تقرير منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن "مدير المنظمة تيدروس ادحاتوم جيبريسوس أشاد بما حققته الوزارة والحكومة العراقية من انجاز بخصوص هذا المرض كونه يعد مشكلة من مشاكل الصحة العامة".

وفي وقت سابق، قدم وزير الصحة العراقي، ثلاث خطط لمواجهة والسيطرة على الحمى النزفية وتقليل نسب الوفيات.

ونقلت "واع"، عن الحسناوي قوله، إن الجهود متواصلة لاحتواء الإصابات، وقد تم مناقشة ثلاثة محاور مهمة خلال الاجتماع.

وأوضح الوزير أن المحور الأول يتعلق بالدعم المادي، حيث خصص مجلس الوزراء مبلغا مقداره 3 مليارات دينار لدعم اللجنة، وتم توزيعه بين وزارتي الزراعة والصحة، والمحور الثاني يتضمن تأهيل المجازر الموجودة في المحافظات وإعادة تشغيلها، فيما يتضمن المحور الثالث استخدام نوع آخر من المبيدات لمساعدة وزارة الزراعة في احتواء إصابات المواشي، والتركيز على التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة".

وزارة الصحة العراقية مرض التراخوما منظمة الصحة العالمية مكافحة السرطان الوزير صالح الحسناوي

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