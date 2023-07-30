الإحصاء: تنفيذ 721 مشروعا لتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية خلال 3 سنوات

بتكلفة 13.2 مليار جنيه

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المشروعات التى تم تنفيذها من مشروعات طرق وسكك حديد من قبل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بين عامى 2017/2018 – 2020/2021 نحو 721 مشروع بتكلفة 13.2 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن عدد المشروعات بلغ 231 مشروع بتكلفة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2020/2021 و 246 مشروع بتكلفة 5.4 مليار جنيه فى عام 2019/2020، و204 مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، 244 مشروع بتكلفة 6.5 مليار جنيه فى عام 2017/2018.

وتأتى مشروعات تشييد الطرق والسكك الحديدية فى المرتبة الثانية بين المشروعات المنفذة من قبل شركات القطاع العام والأعمال العام بنحو 20% من إجمالى المشروعات المنفذه فى عام 2020/2021، خلفًا لمشروعات تشييد البنايات التى بلغ عددها 29.4 ألف مشروع بنحو 67.4%، فيما تذيلت القائمة مشروعات تشييد مشروعات المرافق بعدد 1087 مشروع تمثل 2.5% من إجمالى المشروعات المنفذه.