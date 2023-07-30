إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": المقاومة الشاملة هي الخيار الاستراتيجي لتحرير فلسطين

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، إنهم قدموا رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية، تشمل بعدين الأول دولي والثاني فلسطيني.

وأكد هنية، في تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن المقاومة الشاملة هي الخيار الاستراتيجي لإنجاز مشروع التحرير، وأنه يجب إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أسس ديمقراطية جديدة، وأن يقوم ذلك على مبدأ الشراكة.

وأوضح أن اللجنة المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، ستبحث الرؤى التي طرحت في الاجتماع، مشيرًا إلى أنه بعد الاجتماع المقبل من المفترض الذهاب إلى خطوات جدية في مختلف الملفات.

وأردف: "لاحظنا اتفاقا فلسطينيا على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفا، وهناك اتفاق على ضرورة بناء الوحدة الفلسطينية، وأن المقاومة هي الخيار الذي يجب أن يتمسك به الشعب الفلسطيني، وهناك اتفاق على ضرورة دورية اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".

وختم: "مطلوب الآن كيف نطبق الاتفاقيات، وليس البحث عن اتفاقيات أخرى جديدة"، مؤكدُا أن اللغة في اجتماع اليوم توافقية ومسؤولة.