بعد عامين.. القصة الكاملة لعائلة أمريكية تحصل على 11 مليون دولار تعويض

حصلت عائلة امرأة من فلوريدا توفيت في عام 2021 بعد تناول "القرطوم" على أكثر من 11 مليون دولار من موزع مستخلص عشبي من جنوب شرق آسيا له تأثير شبيه بالمواد الأفيونية على الدماغ.

وفي حكم تم الانتهاء منه يوم الخميس الماضى، طلب القاضي دونالد ميدلبروكس من المحكمة الفيدرالية في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، لشركة تعمل باسم منطقة كراتوم أن تدفع تعويضات لأطفال كريستال تالافيرا الأربعة الباقين على قيد الحياة وكذلك ممتلكاتها.

وكتب ميدلبروكس في سجلات المحكمة يتناول العقوبة المفروضة على كراتوم ديسترو، "لا يوجد بالطبع أي مبلغ من المال يعوض عن الألم والمعاناة التي يعاني منها أطفال تالافيرا بسبب وفاة والدتهم". "ومع ذلك ، يقر القانون بأن على المدعى عليه أن يدفع شيئًا، وإن كان غير كافٍ".

وقدم الابن الأكبر لتالافيرا ، ديفين فيليبيلي، بيانًا إلى أخبار ماكلاتشي أعرب عن أمله في أن تسلط جائزة عائلته الضوء على ما أسماه "مخاطر القرطوم".

وقال بيان فيليبيلي: "أنا ممتن لقرار القاضي، لكن لن يعيدني أي مبلغ من المال أو يخدر ألمي".

وفرضت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية في عام 2016 قيودها الأكثر صرامة على القرطوم، والتي يقول الخبراء إنها مصنوعة من أوراق شجرة دائمة الخضرة وغالبًا ما يستخدمها الناس لعلاج الألم والقلق والاكتئاب وإدمان المواد الأفيونية بالإضافة إلى الانسحاب.

وكان هناك رد فعل شعبي مكثف وفوري لهذا النهج ، ومع ذلك ، فقد دفع إدارة مكافحة المخدرات إلى إلغاء حظرها للقرطوم ، الذي يُباع في المتاجر وعبر الإنترنت.

ومع ذلك ، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين من مخاطر السلامة والإدمان المحتملة المرتبطة بالقرطوم ، وتحدثت لصالح المزيد من الأبحاث التي تهدف إلى اكتساب فهم أفضل "للمادة ومكوناتها".