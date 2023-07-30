إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء في بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للبدء في إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، تماشيًا مع خطة الدولة المصرية وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ومايشهده من أزمة طاقة.

وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات وهي كالاتي:

- قيام قطاع شبكات الكهرباء بمحافظة بورسعيد بعمل جدول توقيتات انقطاع الكهرباء، ويتم التنسيق مع شركات المرافق، والحفاظ على عمل محطات المياه والصرف والإعلان عليها.

- الالتزام بتوقيتات العمل الرسمية داخل دواوين عموم المحافظة والأحياء ومديريات الخدمات، وعدم التواجد بعد مواعيد الانصراف إلا باستدعاء رسمي لحاجة العمل.

- تخفيض الإنارة العامة في الشوارع والطرق الرئيسية، وقيام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالتفتيش على جميع الإدارات الخارجية والطرق لتنفيذ تعليمات ترشيد الكهرباء.

- التفتيش على المولدات داخل المؤسسات الصحية والتنسيق بينها وبين شركة الكهرباء (وتشمل المستشفيات الحكومية والخاصة) على أن يتم غلق جميع وجهات المحلات والمولات، بالإضافة إلى إغلاق تام لكل وجهات الإعلانات عامة، عدا الطاقة الشمسية أو المولد.

- عدم إضاءة كشافات الملاعب عدا النوادي الاجتماعية وحمامات السباحة.

- التزام مديرية الشباب والرياضة في اتباع التعليمات، وترشيد الطاقة بالملاعب عدا النوادي الاجتماعية، وجميع العدادات مسبوقة الدفع (الكنائس والمساجد وكافة الجهات).

- فصل الوصلات المخالفة مع عدم عمل ممارسات من أي جهة.

- التزام صالات الأفراح بإنارة القاعة فقط، وعدم إضاءة أي أنوار للزينة في الأفراح وافتتاح المحلات التجارية حتى إذا كان هذا عن طريق المولدات.

- التأكيد على أهمية دور الجهات التنفيذية في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتضافر الجهود من أجل متطلبات المرحلة الراهنة.

- أهمية وعي المواطن بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

- اعتبارًا من ٦ أغسطس سيكون الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل للمصالح الحكومية، ما عدا المتعاملين مع الجمهور.

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