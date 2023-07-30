الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد رياض: حجز 90% من العروض المشاركة بالمهرجان القومى للمسرح

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، أبرز تفاصيل الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح وأبرز المكرمين لهذه الدورة، مؤكدا أن العمل استمر على مدار 4 شهور ماضية على قدم وساق في لجنة دائمة، للتحضير للدورة الـ16 لمهرجان المسرح القومي.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي": "اختيار المكرمين ولجنة التحكيم، يكون من خلال لجنة عليا من كبار الفنانين والمسرحيين، وبعد إعلان قائمة الأسماء يتم تناول أبرز الأدوار وتأثير الفنان للمسرح وماقدمه من خلال مسيرة عمله به".

وأضاف: "يتم تكريم الفنانين التي لها تجربة واضحة ومؤثرة في المسرح، وتم التوصل إلى قائمة كبيرة من التي تستحق التكريم، وهناك المئات تستحق أن يتم تكريمهم مرة أخرى، ولكن العدد محدود ونتمنى أن ينالوا التكريم بالدورة المقبلة للمسرح القومي".

وعن الفعاليات للمهرجان القومي للمسرح، أوضح أن هناك 37 عرضا مسرحيا على معظم مسارح القاهرة، ولدينا 13 ندوة للمكرمين وحفلات توقيع كتب، ولدينا ورش مسرحية والتي بدأت مبكرا قبل المهرجان، لها علاقة بكل مجالات المسرح".

وتابع: "اليوم أول يوم للعروض المسرحية لكن الورش والندوات بدأت مبكرا"، مؤكدا أنه تم تفعيل خاصية الحجز عن طريق "الأونلاين" تسهيلا للجمهور العاشق للمسرح.

وأشار الفنان محمد رياض إلى أن بسبب تلك الميزة التي تم تقديمها خلال هذه الدورة للمهرجان، تم بالفعل حجز 90% من عروض المسارح المشاركة معنا بالدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح".


 


 

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