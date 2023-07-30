تحقيقات تعذيب أم لأطفالها الثلاثة بالوراق: توطدت علاقتها بالمتهمات في عام فقط

ننشر تفاصيل جديدة في قضية اتهام أم وثلاثة من جيرانها بتعذيب ثلاثة من أطفال الأولى والتنمر والسخرية عليهم وهتك عرض الأطفال أن المتهمة الأولى انتقلت للإقامة في العقار محل الواقعة منذ ما يقرب من عامًا فقط بأولادها وزوجها.

وكشفت أوراق القضية رقم 3836 لسنة 2022 المقيدة برقم 212 لسنة 2023، عن أنه بمجرد انتقال المتهمة إلى العقار توطدت علاقتها بباقي المتهمات “سيدة. س، حنان. ص، سعاد. ط”، وأصبحت منازلهم مفتوحة الأبواب لبعضهم وتجمعوا لتأديب الأطفال وعقابهم على أي غلطة بسيطة يقترفوها ويلتقطون لهم الصور المهينة والفيديوهات المسيئة التي تنتهك طفولتهم.

واعتادوا وضع لهم مساحيق التجميل بشكل لا يليق بسنهم للسخرية عليهم وتصويرهم وتداول هذه الفيديوهات داخل غرف دردشة تجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فعرضوا حياتهم للخطر، كما اعتادوا التسجيل لهم وهم يرقصون على الأغاني بحجة التسلية والمتعة بطرق غير لائقة.

اتهمت النيابة كل من: “آمال.ع”، أم الأطفال، “سيدة. س”، 22 سنة، فتاة جامعية، “حنان . ص”، 40 سنة، “سعاد. ط”، 46 سنة، جيران المتهمة الأولى، بتعذيب الأطفال الثلاثة أبناء الأولى “مرزوق عبد النبي”، 11 سنة، وشقيقاته “سعاد، 9 سنوات، وإيمان، 4 سنوات” وذلك بتجريدهم من ملابسهم والوصول لأماكن عفتهم بعلم والداتهم ومساعدة باقي الجيران، وذلك بحجة تأديبهم.

كما تبين أنهم احتجزوا الأطفال في منزل الرابعة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ودون سلطة عليهم، وهددوا الأطفال بالقتل وعذبوهم وخاصة الطفلة الثانية “سعاد”، التي وضعوا لها المتهمات مادة حارقة ومهيجة للأعصاب عبارة عن ملح وليمون في أماكن حساسة بجسدها وموطن عفتها متلذذين بصرخاتها واستغاثتها لشفاء روحهم المريضة.