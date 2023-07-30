الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اجتماع العلمين.. مصر تحث الفصائل الفلسطينية على إنهاء الانقسام

اجتماع العلمين الفصائل
اجتماع العلمين الفصائل الفلسطينية

حثت مصر الفصائل الفلسطينية، على إنهاء الانقسام وتوحيد الصف في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة.

ووفقًا لـ"القاهرة الإخبارية" فإن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي ينعقد برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يهدف إلى مناقشة الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وسبل إنهاء الانقسام الداخلي الذي حدث عام 2007.

كما يهدف اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر إلى الاتفاق على رؤية موحدة لمواجهة التحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية.

وتأتي استضافة مصر للاجتماع في إطار دورها الرئيسي في عملية المصالحة الفلسطينية، ورعايتها الحوارات الفلسطينية الفلسطينية، وحرصها على إعادة لُحمة الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفلسطيني؛ للتباحث حول القضايا محل الاهتمام في إطار الحرص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

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