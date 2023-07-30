مجدي عبدالغنى يزور مرضى القلب بمستشفى الناس

أجرى الكابتن مجدى عبد الغني لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق زيارة إنسانية إلى مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان في إطار سلسلة من الزيارات يقوم بها مشاهير الفن والمجتمع والسياسة والرياضة لتقديم الدعم المعنوى للأطفال.

وتفقد عبد الغنى أرجاء مستشفى الناس للوقوف على ما آلت إليه من خدمات طبية وأجهزة متطورة وأساليب علمية حديثة حيث تفقد عددا من الوحدات الطبية من بينها وحدة القسطرة والتى تحتوى على غرفة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بنظام الـ HYBRID، حيث تم إمدادها بتجهيزات تمكنها التحول ما بين غرفة قسطرة إلى عمليات قلب مفتوح أو العكس على حسب احتاج المريض.

وعاش كابتن مجدى عبد الغني لحظات انسانية خاصة مع الأطفال المتواجدين في غرف الاقامة، والتقط صورا بصحبتهم وتحدث مع طاقم التمريض والطاقم الطبي للإطمئنان على حالتهم الصحية، إلى جانب مروره بوحدتي العناية المركزة والتى تحتوى احداهما على غرفة لحديثى الولادة في عمر الشهور، مبديا اعجابه بعدة تفاصيل بداخلها منها الإضاءة الطبيعية التى تجتاز الغرف من كل جانب والخدمة الطبية والتمريضية المتميزة، حيث تتميز العناية المركزة في المستشفى بتقديم خدمة "ممرض لكل مريض".

وأبدى الكابتن مجدى عبد الغنى إعجابه كذلك بالقطاع الخدمى بأقسامه المختلفة من المغسلة، وكذلك المطبخ الحائز على شهادة الأيزو في جودة الأغذية ووحدة التحكم المتطورة والمزودة بأحدث نظم التشغيل والتى ترصد كل أرجاء المستشفى لضمان تقديم أفضل خدمة.

وفى نهاية الزيارة داعب الكابتن مجدى عبد الغنى طاقم المستشفى بطريقته المعهودة أثناء حديثه معهم قائلا: اوعي زيارتي تنسيكم جون مجدى عبد الغنى في كأس العالم 92.

جدير بالذكر أن مستشفى الناس غير هادفة للربح، وقدمت منذ افتتاحها سنة 2019 نحو 303,322 ألف خدمة طبية لـ9,860 مريض ما بين جراحات وقسطرة وخدمات تشخيصية وزيارات بالعيادات الخارجية بخدمة عالية الجودة لجميع المرضى من كل أنحاء مصر بالمجان، حيث تفتح أبوابها لأصحاب أمراض القلب المزمنة وتقوم بعلاجهم بأحدث الطرق الطبية ووفقا لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالميا.

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