الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد عن حفله بمهرجان العلمين: "حلم من أحلامي تحقق" (فيديو)

احمد سعد
احمد سعد

كشف النجم أحمد سعد عن كواليس حفله الغنائي الذي أحياه الأيام الماضية بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين".

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" وتضمن الفيديو مشاهد كواليس بروفات الحفل بالإضافة إلى لقطات من الحفل ذاته وتفاعل الجمهور مع أغنياته الشهيرة وعلق على الفيديو قائلا: “حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة شكرا بلدي الحبيبه مصر علي دعم الفن والفنانين واحترام الجمهور المصري والعربي بأقامة حفل كبير وعظيم ذي ده”.

وقدم سعد خلال الحفل، مجموعة من أهم أغانيه، منها "إيه اليوم الحلو ده" و"صدقينى" و"الملوك" و"بحبك يا صاحبى"، كما قدم أغنيات طلبها الجمهور بالهتاف.

حضر الحفل النجم عمرو سعد، شقيق المطرب أحمد سعد، وقدم الأخير تحية خاصة له، بغناء أغنية «بحبك يا صاحبى»، معلقًا على ذلك بقوله: «عاوز أقدم التحية لأخويا النجم عمرو سعد، موجود معانا فى الحفلة وأول مرة أغنى (بحبك يا صاحبى) وهو معايا».

وحرص أحمد سعد، خلال الحفل، على توجيه الشكر والتحية لعدد من الفنانين الذين عملوا معه، ومنهم الشاعرة منة عدلى القيعى، التى كتبت له عددًا كبيرًا من أغانيه، وحقق الثنائى معًا نجاحات كبيرة.

كما قدم أحمد سعد الفنان عصام السقا، على مسرح حفله فى العلمين الجديدة، وقال مداعبًا: «كلنا كنا شاكين فى (نعيم)»، وهى الشخصية التى جسدها «السقا» فى مسلسل «جعفر العمدة» مع الفنان محمد رمضان خلال الموسم الدرامى الرمضانى الماضى، ثم انطلق ليقدم أغنية «وحشنى نفسى»، من نفس المسلسل، وتبادل معه «السقا» التحية.

وتفاعل الجمهور مع الإعلان عن حضور الكابتن مؤمن زكريا، لاعب نادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، قبل أن يصعد على المسرح.

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