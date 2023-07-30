طالبت بعودة بازوم.. مجموعة إيكواس تجمد أصول النيجر وتغلق المجال الجوي أمامها

طالبت مجموعة دول غرب إفريقيا “إيكواس”، الأحد، بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم وإعادته للسلطة واستعادة النظام الدستوري بالكامل.

وكان الجيش النيجري أطاح بالرئيس محمود بازوم الأسبوع الماضي من السلطة وتنصيب مجلس عسكري لإدارة الدولة.

وأعلنت دول غرب إفريقيا عقب اجتماع طارئ لها اليوم في نيجيريا، تجمد أصول دولة النيجر لديها على خلفية الانقلاب مع تعليق الأنشطة التجارية والمساعدات المقدمة إلى النيجر.

وقالت مجموعة إيكواس إنها قررت أيضا إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها بجانب فرض حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب.