"ايكواس" تعقد قمة استثنائية لمناقشة الوضع في النيجر

يعقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اليوم قمة استثنائية دعا إليها الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس نيجيريا لمناقشة الوضع السياسي في النيجر مع احتمال فرض عقوبات.

وسبق وأعلن المجلس العسكري في النيجر، في بيان أمس السبت، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستعقد اجتماعًا استثنائيًا اليوم في أبوجا بهدف المصادقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال القيام بتدخل عسكري وشيك في العاصمة نيامي بالتعاون مع دول إفريقية ليست أعضاء في المنظمة وبعض الدول الغربية.

وحذر المجلس العسكري الإيكواس وحلفاءها من أن أي تدخل عسكري سيدفعهم للدفاع عن وطنهم، مؤكدًا أن أي تدخل عسكري في نيامي سيواجهونه حتى الرمق الأخير.

"بوريل": الاتحاد الأوروبى لن يعترف بسلطات الانقلاب فى النيجر

وسبق وأعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، عن وقف دعم ميزانية النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر معلنا وقف جميع أشكال التعاون الأمني مع النيجر بصورة فورية.

وأضاف بوريل "الرئيس محمد بازوم انتخب ديمقراطيا ويبقى الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير".