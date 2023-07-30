الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"ايكواس" تعقد قمة استثنائية لمناقشة الوضع في النيجر

النيجر
النيجر

يعقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اليوم قمة استثنائية دعا إليها الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس نيجيريا لمناقشة الوضع السياسي في النيجر مع احتمال فرض عقوبات.
وسبق وأعلن المجلس العسكري في النيجر، في بيان أمس السبت، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستعقد اجتماعًا استثنائيًا اليوم في أبوجا بهدف المصادقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال القيام بتدخل عسكري وشيك في العاصمة نيامي بالتعاون مع دول إفريقية ليست أعضاء في المنظمة وبعض الدول الغربية.
وحذر المجلس العسكري الإيكواس وحلفاءها من أن أي تدخل عسكري سيدفعهم للدفاع عن وطنهم، مؤكدًا أن أي تدخل عسكري في نيامي سيواجهونه حتى الرمق الأخير.

"بوريل": الاتحاد الأوروبى لن يعترف بسلطات الانقلاب فى النيجر

وسبق وأعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، عن وقف دعم ميزانية النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر معلنا وقف جميع أشكال التعاون الأمني مع النيجر بصورة فورية.

وأضاف بوريل "الرئيس محمد بازوم انتخب ديمقراطيا ويبقى الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير". 

 

 

ايكواس قمة استثنائية المجموعة الاقتصادية غرب افريقيا فرض عقوبات سبوتنيك النيجر

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

حزن ودفاتر عزاء.. تفاصيل غرق الابن المدلل لـ حسن يوسف وشمس البارودي

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس