امتداد مسير وتعديل مواعيد وإختصار وتعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط
تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إمتداد مسير وتعديل مواعيد وإختصار وتعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وبيانها كالآتى :
أولاً: تعديل تركيب بعض القطارات :
- إعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 / 7 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 955 سياحى القاهرة / بورسعيد ليكون بالتركيب ( 8 عربات ثالثة مكيفة ) وبنفس جدوله الحالى .
- إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 31 / 7 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار570 – 571 وقطار 572 – 573 سياحى بورسعيد / الإسكندرية والعكس ليكونوا بالتركيب ( 8 عربات ثالثة مكيفة ) وبنفس جداولهم الحالى .
- إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 8 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 186 سياحى بورسعيد / سوهاج ليكون بالتركيب ( 8 عربات ثالثة مكيفة ) وبنفس جدوله الحالى على أن يعود بقطار 185 سياحى سوهاج / بورسعيد يوم الأربعاء الموافق 2 / 8/ 2023 بنفس التركيب وبنفس جدوله الحالى .
- إعتباراً من يوم الخميس الموافق 3 / 8 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 952 سياحى بورسعيد / القاهرة ليكون بالتركيب ( 8 عربات ثالثة مكيفة ) وبنفس جدوله الحالى .
ثانياً : إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 31 / 7 / 2023 يتم تعديل مواعيد القطارات الآتية :
- تعديل ميعاد قيام قطار 47 ركاب طنطا / دمياط ليقوم الساعة 4:45 صباحاً بدلاً من الساعة 05:00 صباحاً .
- تعديل ميعاد قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 01:00 ظهراً .
- تعديل ميعاد قيام قطار 611 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 10:30 صباحاً بدلاً من الساعة 09:40 صباحاً .
- تعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 12:35 ظهراً بدلاً من الساعة 12:05 ظهراً .
- تعديل ميعاد قيام قطار 612 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 10:25 صباحاً بدلا من الساعة 09:35 صباحاً .
- تعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 12:30 ظهراً بدلاً من الساعة 12:00 ظهراً .
ثالثاً : إعتباراً من يوم الإثنين الموافق / 31 / 7 / 2023 يتم امتداد مسير قطار 560 ركاب شربين / قلين إلى طنطا وإختصار قطار 458 بمحطة قلين .
والهيئة دائماً لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .