تاجر سيارات شهير بمنشأة ناصر يقع ضحية النصب من منتحل صفة

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر في واقعة محاولة خطف تاجر سيارات شهير؛ لابتزازه وطلب فدية مالية من قبل 6 متهمين، عن أن أحد المتهمين حاول النصب عليه أيضًا في مبلغ 10 آلاف جنيهًا.

وتبين أن المتهم انتحل صفة مسؤول بجهة حكومي عبر تقديم له كارنيه مزور، واستولى منه على مبلغ مالي، وكان الضحية قدم فيه بلاغ يتهمه وتعرف عليه خلال ضبط المتهمين في محاولة خطفه.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس 6 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة محاولة خطف تاجر سيارات شهير.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من تاجر سيارات بأنه حال سيره بالسيارة "ملكه"، فوجئ بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجهولين قاموا باستيقافه واستقلال السيارة صحبته والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى استغاثته بالمارة قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار.



توصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من جمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص "أحدهم يعمل طرف المجني عليه"- ولثلاثة منهم معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهم، بحوزة أحدهم السيارة، فرد خرطوش "المستخدمان في الواقعة.



بمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، على النحو المشار إليه، وأقروا بقيامهم بالإتفاق فيما بينهم على اختطاف المجني عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي، وذلك بمساعدة أحدهم "مستغلًا طبيعة عمله لدى المجنى عليه" من خلال تحديد خط سيره وإبلاغ باقي المتهمين فور تحركه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.