الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تاجر سيارات شهير بمنشأة ناصر يقع ضحية النصب من منتحل صفة

تاجر سيارات شهير
تاجر سيارات شهير بمنشأة ناصر يقع ضحية النصب من منتحل صفة

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر في واقعة محاولة خطف تاجر سيارات شهير؛ لابتزازه وطلب فدية مالية من قبل 6 متهمين، عن أن أحد المتهمين حاول النصب عليه أيضًا في مبلغ 10 آلاف جنيهًا.

وتبين أن المتهم انتحل صفة مسؤول بجهة حكومي عبر تقديم له كارنيه مزور، واستولى منه على مبلغ مالي، وكان الضحية قدم فيه بلاغ يتهمه وتعرف عليه خلال ضبط المتهمين في محاولة خطفه.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس 6 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة محاولة خطف تاجر سيارات شهير.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من تاجر سيارات بأنه حال سيره بالسيارة "ملكه"، فوجئ بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجهولين قاموا باستيقافه واستقلال السيارة صحبته والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى استغاثته بالمارة قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار.

توصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من جمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص "أحدهم يعمل طرف المجني عليه"- ولثلاثة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهم، بحوزة أحدهم السيارة، فرد خرطوش "المستخدمان في الواقعة.

بمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، على النحو المشار إليه، وأقروا بقيامهم بالإتفاق فيما بينهم على اختطاف المجني عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي، وذلك بمساعدة أحدهم "مستغلًا طبيعة عمله لدى المجنى عليه" من خلال تحديد خط سيره وإبلاغ باقي المتهمين فور تحركه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس