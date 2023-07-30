محافظ أسوان يشيد بجهود شباب المتطوعين وصندوق مكافحة الإدمان

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود المتميزة التي يقوم بها الشباب المتطوعين لطرق الأبواب ولقاء الموظفين داخل مختلف المصالح الحكومية، وأيضًا المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفة، منسق الصندوق بأسوان لنشر الوعى بين النشء والشباب والارتقاء بالسلوكيات الإيجابية ضمن الجهود المبذولة لمجابهة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات ومكافحة وعلاج الإدمان.

وأكد أهمية مواصلة هذه الحملات الإيجابية لتحقيق أهدافها النبيلة، وتوصيل رسالتها لأكبر عدد من المواطنين، لتحفيزهم وتشجيعهم على البعد عن السلوكيات السلبية، واستثمار طاقاتهم في أعمال إيجابية تعود عليهم وعلى وطنهم بالخير والنماء.

تُجدَر الإشارة إلى أن شباب المتطوعين يقومون بتوعية الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية من خلال شرح قانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف المبكر عن المخدرات، وما يتعلق شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والإجراءات الخاصة به لتفادي الفضل من الوظيفة، والذي يكون مرتبط بإثبات تعاطي الموظف للمخدرات، حيث قام المتطوعين بتنفيذ حملة التوعية بمديريات الصحة والتنظيم والإدارة والتموين، وأيضًا الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وتستكمل سلسلة الحملات بشكل مستمر لرفع الوعى بخطورة انتشار الإدمان بكل أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجاني، وفي سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن (16023).

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