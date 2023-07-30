رئيس جهاز الشروق يعلن البدء فى تنفيذ منظم ضغوط وتدفقات المياه بقطاع شرق

أعلن المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، البدء فى تنفيذ "بوستر" منظم ضغط وتدفق مياه الشرب كحل عاجل للمناطق المرتفعة المناسيب ومنها منطقة الإسكان العائلى وبعض مناطق العمارات المجاوره لها وتعتبر تلك المرحلة من أهم مراحل مشروع الإتزان الهيدروليكى والخاص بتوزيع حصة مياه الشرب بين مناطق القطاع الشرقى.

وأوضح رئيس الجهاز في تصريحات صحفية له اليوم أن مهمة "البوستر" الواقع بمنطقة الإسكان العائلى ستكون عبارة عن ربط بين خطى التغذية قطر ( 300مم ، 600مم ) ونقل المياه إلى رافع الخزان الرئيسى (ج) بالعائلى لتكتمل منظومة الإتزان.

كما أوضح أنه جارى تنفيذ الأعمال المدنية من حفر وبناء غرفة "البوستر" وعزل القواعد والشدة الخشبية للأعمال المسلحه كما تم توفير القطع اللازمة للأعمال الميكانيكية والكهروميكانيكية.

ووجه بسرعة إنهاء الأعمال حتى يمكن الاستفادة من "البوستر" وضبط الضغوط بشبكة مياه الشرب بمدينة الشروق.