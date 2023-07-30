الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز الشروق يعلن البدء فى تنفيذ منظم ضغوط وتدفقات المياه بقطاع شرق

الشروق
الشروق

أعلن المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، البدء فى تنفيذ "بوستر" منظم ضغط وتدفق مياه الشرب كحل عاجل للمناطق المرتفعة المناسيب ومنها منطقة الإسكان العائلى وبعض مناطق العمارات المجاوره لها وتعتبر تلك المرحلة من أهم مراحل مشروع الإتزان الهيدروليكى والخاص بتوزيع حصة مياه الشرب بين مناطق القطاع الشرقى.

وأوضح رئيس الجهاز في تصريحات صحفية له اليوم أن مهمة "البوستر" الواقع بمنطقة الإسكان العائلى ستكون عبارة عن ربط بين خطى التغذية قطر ( 300مم ، 600مم ) ونقل المياه إلى رافع الخزان الرئيسى (ج) بالعائلى لتكتمل منظومة الإتزان. 

كما أوضح أنه جارى تنفيذ الأعمال المدنية من حفر وبناء غرفة "البوستر" وعزل القواعد والشدة الخشبية للأعمال المسلحه كما تم توفير القطع اللازمة للأعمال الميكانيكية والكهروميكانيكية.

ووجه بسرعة إنهاء الأعمال حتى يمكن الاستفادة من "البوستر" وضبط الضغوط بشبكة مياه الشرب بمدينة الشروق.

 

الشرق الشروق القطاع الشرقي بمنطقة شبكة شبكة مياه الشرب

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس