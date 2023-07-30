محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بمركز ساحل سليم، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ساحل سليم بتكلفة 325 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفي إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

وتفقد المحافظ ومرافقوه محطة رفع صرف صحي نزلة الملك والتي تخدم مدينة ساحل سليم وقرية نزلة الملك بطاقة تصميمية ٣٠٠ لتر/ثانية بإجمالي أطوال شبكات انحدار 21 كم وخط طرد قطر 700 مم بطول 16 كم لتخدم ٦٠ ألف نسمة.

وتم الانتهاء منها وتسليمها ابتدائيًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تفقد أقسام المحطة، مشددًا على سرع تشغيل المشروع تلبية لاحتياجات المواطنين وتلافي الملاحظات بالشبكات.

وأعلن المحافظ استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط

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