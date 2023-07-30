"الإصلاح الزراعي" يعتمد 5 عقود نهائية و40 عقد تقنين

قال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي، إنه عقد جلسة توثيق بالشهر العقاري، بحضور مدير مكتب الشهر العقاري ومسئولي الشئون القانونية وأصحاب العقود، حيث تم اعتماد 5 عقود نهائية وتسليمها لأصحابها، فضلا عن اعتماد 40 عقد تقنين وضع يد، وذلك بعد المراجعات الفنية والقانونية والمالية.

وأضاف الفولي أنه تم أيضا الانتهاء من مراجعة بيان حصر جميع قضايا التعويضات التي تم صرفها والمتداولة من خلال مكتب تنفيذ أحكام التعويضات.

ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، من رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات وزير الزراعة بضرورة المرور والتابعة المستمرة لأعمال الهيئة ومشروعاتها والجمعيات التابعة لها في المحافظات، والتيسير على المزارعين، تم تشكيل عدد من اللجان لتفقد كافة الأعمال بالمحافظات المختلفة.

وذكر التقرير أن لجنة من الهيئة، تفقدت أعمال منطقة الإصلاح الرزاعي بمحافظة الجيزة، حيث تم متابعة أعمال صرف الأسمدة على المنتفعين وأعمال المديرية والمناطق التابعة لها، فضلا عن المرور على جمعيتي حلوان وكفر العلو التابعتين لمنطقة العياط، فضلا عن جمعيتي المنصورية وذات الكوم التابعين لمنطقه امبابة، وتم عقد لقاء مع عدد من المنتفعين، وبحث مشاكلهم، وتم حسم عدد من المشاكل على الفور، والتأكيد على ضرورة التيسير على المنتفعين.

وفي محافظة البحيرة، تم عقد اجتماعين بمنطقتي الدلنجات وأبوالمطامير مع مديري الجمعيات لمناقشة أوضاع المحاصيل الزراعية وتحصيل الديون المستحقة على المنتفعين وصرف مستلزمات الإنتاج والمخصبات الحيوية والاستعداد خلال الفترة المقبلة لمحصول القمح في الموسم الجديد، فضلا عن المرور على الزراعات المختلفة، ومنع التعدي على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما تم المرور على منطقتي الخزان ودمنهور، وحسم عدد من المشكلات الخاصة بتطهير الترع والمصارف وملفات التقنين للأراضي الزراعية الإيجار والإحكار، مع مديري الجمعيات.

وأوضح التقرير أنه تم أيضا المرور على جمعيات منطقة الإصلاح الزراعي بأرمنت بمحافظة الأقصر لمتابعة أعمال صرف الأسمدة، وكذا التنبيه بسرعة تطهير المساقي ومتابعة عمليات ري الزراعات لمواجهة الموجة الحارة التي تمر بها البلاد وري جميع الزراعات وعمل محطات الري بكفاءة عالية وإخطار المديرية في حالة وجود أي مشكلة للعمل على حلها في حينها حرصا على المحاصيل الصيفية وبالأخص محصول القصب، وكذا متابعة تحصيل القيمة الإيجارية ومستحقات الهيئة.. لافتا إلى أنه تم أيضا تنفيذ عمليات إزالة تعديات بجمعية أصلان للإصلاح الزراعي، التابعة بمنطقه طامية بالفيوم.

وتابع أنه تم المرور أيضا من خلال لجنة من الهيئة، على مناطق: أجا والمنصورة ونبروه، بمحافظة الدقهلية، ومتابعة أعمال جمعيات: ميت أبوالحسين، دروة، أبوداوود العنب، وشنقاس، حيث تم التأكيد على استمرار عمليات صرف المقررات السمادية وتوفر أرصده كافية من الأسمدة الأزوتية بمخازن الجمعيات واستعجال استلام برامج الأسمدة من خلال منظومة تداول الأسمدة، فضلا عن مداومة المرور على الأراضي الزراعية لمنع أي تعدي والعمل على تنفيذ الإزالات الفورية فورا، والتأكيد على عدم صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين علي الأراضي الزراعية وتغليظ العقوبة واعتبارها مخلة بالشرف، فضلا عن التأكيد على تطهير الترع والمصارف وتوفير الكراكات لسرعة العمل على حل مشاكل الري والصرف لرفع كفاءة الترع وضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع للتيسير على المنتفعين، والتأكد من توفر أرصدة من مبيدات الآفات الزراعية وخاصة دودة الحشد الخريفي لخطورتها على المحاصيل المنزرعة، ومتابعة تحصيل مستحقات الهيئة وتحصيل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية ولاية الهيئة.

