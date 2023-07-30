البورصة تربح 10 مليارات جنيه لدى إغلاق التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، فى مستهل تعاملات الأسبوع، ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين المصرين والعرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه لتنهي التعاملات عند مستوى 189ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كليه بلغت 2ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو ملياري جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 24ر1 في المائة ليبلغ مستوى 56ر17554 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 04ر0 في المائة ليبلغ مستوى 81ر3517 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 41ر0 في المائة ليبلغ 37ر5192 نقطة.