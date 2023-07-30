علامات تنبهك قبل إصابتك به.. تعرف على أسباب وأعراض مرض البهاق

يعتبر مرض البهاق من ضمن الأمراض التي تظهر بشكل مفاجئ من خلال تغير لون الجلد وظهور بقع مختلفة عن لون بشرتك الطبيعية مما يتسبب في أذى نفسي لصاحبه.

ومن ضمن الأعراض التي يتسبب فيها مرض البهاق فقدان لون الجلد ولكن تدريجياً ولا يمكن التنبؤ بمعدل فقدان اللون الناتج عن البهاق، ومن الممكن أن يؤثر بشكل كبير على الجلد وأجزاء من باقي الجسم مثل الشعر والفم، ويرتبط البهاق باضطرابات المناعة الذاتية، مثل مرض الغدة الدرقية أو مرض السكري من النوع الأول.

ومع انتشار العديد من التساؤلات حول مرض البهاق، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي تمشل اسباب وأعراض مرض البهاق للتنبيه قبل الإصابة به، وذلك وفقاً لموقع "verywellhealth"، وإليكم التفاصيل على النحو التي كما ينبغي:

علامات الإصابة بمرض البهاق

هناك العديد من العلامات والتنبيهات التي يجب ان تعرفها لتعرف بدايه المرض والتنبأ بموعده قبل الإصابة به وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - في بداية المرض يظهر تغيرات في لون الشعر وتحوله للون الأبيض أو الرمادي ويمكن ظهوره أيضاً في الحاجبين أو اللحية أو الرموش.

2 - ظهور بقعة في الجسم كبداية لانتشار مرض البهاق وفقدان الرقعي للون الجلد.

3 - يصاب به الأشخاص به غالباً في سن الـ 40، ونصف تطور المرض بيكون في سن 20.

4 - فقدان اللون في الأنسجة التي تغطي الأجزاء الداخلية للفم والأنف.

أسباب ظهور مرض البهاق في الجلد

1 - يظهر علامات البهاق أو البقع عندما تموت الخلايا المنتجة للصبغة (الخلايا الميلانينية).

2 - التعرض لحروق الشمس سبب من أسباب الإصابة بالبهاق نتيجة التعرض لإشاعة الشمس الضارة لوقت أطول وينتج عنه تغير لون الجلد.

3 - يصاب به أصحاب أمراض المناعة الضعيفة أو الغدة الدرقية، لذلك الصحة الغذائية تلعب دور مهم جداً في مناعة الإنسان وهي حمايته من الأمراض المفاجئة.

4 - توقف الخلايا المنتجة للصبغة عن إنتاج الميلانين التي تعطي اللون لبشرتك وشعرك وعينيك.

5 - الأشخاص المصابه بالتوتر النفسي أو الإضطراب هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بمرض البهاق.