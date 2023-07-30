الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة الفيوم يكرم فريق العمل مع الأطفال كريمي النسب المعثور عليهم

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة يكرم فريق العمل

كرم الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الفريق العامل بمركز كريمى النسب (الأطفال المعثور عليهم) التابع لإدارة رعاية الأمومة والطفولة، والذي تشرف عليه أيضًا إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بالمديرية، وذلك في إطار الاهتمام بتحفيز وتشجيع العاملين المتميزين من الفريق الطبي وبخاصة المتعاملين مع الفئات الأولى بالرعاية.

وذلك بحضور نيفين شعبان، مدير إدارة الرعاية الأساسية وإدارة رعاية الأمومة والطفولة، ونيسان عبد المنصف، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، وهاني أنور، مدير إدارة البندر، حيث تم تكريم هناء كمال محمود، مديرة المركز، وعزة حمدي صادق، اخصائية اجتماعية بالمركز، بالإضافة إلى 8 ممرضات و3 عاملات.

وعقد وكيل الوزارة اجتماعاً مع فريق عمل المركز بمقر المركز الطبى بالحادقة لمعرفة احتياجاتهم والاستماع للمشاكل التى تواجههم للعمل على حلها.

وكيل وزارة الصحة يكرم فريق العمل
وكيل وزارة الصحة يكرم فريق العمل
وكيل وزارة الصحة يكرم فريق العمل
وكيل وزارة الصحة يكرم فريق العمل
وكيل وزارة الصحة يكرم فريق العمل
وكيل وزارة الصحة يكرم فريق العمل
وكيل وزارة الصحة يكرم فريق العمل
وكيل وزارة الصحة يكرم فريق العمل
وكيل وزارة الصحة يكرم فريق العمل
وكيل وزارة الصحة يكرم فريق العمل
وكيل وزارة الصحة الفيوم يكرم فريق العمل مع الاطفال كريمى النسب المعثور عليهم

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