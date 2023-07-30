كولر يحفز لاعبي الأهلي في جلسة خاصة قبل مواجهة الداخلية بالكأس

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مواجهة الداخلية في دور الـ16 لكأس مصر داخل فندق الإقامة عقب الدخول لمعسكر مغلق للمباراة.

المدير الفني للقلعة الحمراء أكد على رضاه التام عن مستواهم الفترة الأخيرة وأداؤهم الذي جاء بعد موسم طويل وشاق للمارد الأحمر في مختلف البطولات .

وقال كولر للاعبي الأهلي أنهم نجحوا الفترة الماضية في تخطي في هذه التحديات بشكل قوي للغاية ومميز حيث توج المارد الأحمر بخمسة بطولات هذا الموسم.

طالب المدير الفني من لاعبي الفريق موصلة تقديم الأداء القوي والجيد خلال الفترة الأخيرة والتركيز وجدية من أجل الفوز ليكون ذلك بمثابة "مسك الختام" للفريق.

استقر كولر على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الداخلية والمكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هانى ورامي ربيعة وخالد عبدالفتاح وعلى معلول وفي خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسى تاو وفي الهجوم محمود كهربا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية غدًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب الكلية الحربية، وذلك ضمن منافسات دور الـ١٦ في بطولة كأس مصر.