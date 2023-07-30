عبد الغنى: شهدنا بالمناقشات أفكارًا خاصة بأهمية التصويت الإلكترونى فى الانتخابات

أكد النائب محمد عبد الغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، أن المناقشات بجلسة مباشرة الحقوق السياسية شهدت أفكارا ورؤى خاصة بأهمية العمل على وجود التصويت الإلكترونى فى العملية الانتخابية مثلما يتم فى كثير من دول العالم.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، مؤكدًا على أنه بجانب التصويت الإلكترونى تم اقتراح رؤى خاصة بأهمية أن يكون فى اللجان الانتخابية كاميرات للمراقبة للمشاهمة فى ضبط العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن المناقشات تضمنت أيضا أهمية التأكيد على معالجة إشكاليات التطبيق لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مع العمل على رفع حد سقف الدعاية الانتخابية ووضع ضوابط للدعاية الإلكترونية، بجانب الإعلان الكامل لنتائج الانتخابات فى اللجان الفرعية وعدم التأخر فى الإعلان عن النتيجة النهائية عن 24 ساعة.

فيما قال أحمد محسن قاسم، ممثل حزب الجيل الديمقراطي، إن سبب عزوف بعض الشباب عن المشاركة فى العملية الانتخابية قد يكون بسبب أن هناك من يبحث عن الحصانة البرلمانية، أو المال السياسي وعمليات الحشد التى تتم على الأرض، أو من يريد الحصول عن المنصب لحماية مصالحه الشخصية.

وأضاف قاسم، خلال كلمته اليوم بجلسات المحور السياسي بالحوار الوطني والمخصصة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى أن القانون تصدى لكل هذه الممارسات التى قد تمون سببًا فى عزوف بعض المواطنين، ولكن السبب ليس فى التشريعات بقدر ما هو إرادة حقيقة لمعالجة هذا الأمر.

وأشار ممثل حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد وتصدى وعالج اية أمور ونظم العملية الانتخابية بدقة ولكن ما يجرى على الأرض من ممارسات قد يرى البعض انها تستوجب تعديل تشريعى في حقيقة الأمر هذه الممارسات تتطلب تطبيق القانون والنصوص التى جاءت منظمة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.