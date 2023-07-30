الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الإنقاذ النهرى يكثف من بحثة عن جثمان طالب غرق بشاطئ بورسعيد

الإنقاذ النهري يكثف
الإنقاذ النهري يكثف من بحثة عن جثمان الطالب

تكثف الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإنقاذ النهري من جهودها، اليوم الأحد، للبحث عن جثمان طالب ثانوية عامة غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بشاطئ بورسعيد نطاق حي المناخ في محافظة بعد أن فشل أصدقائه في إنقاذه.

وانهارت والدة الطالب، الذى غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه فور وصولها إلى موقع غرق ابنها الصغير على الشاطئ، والذي كان ينتظر ظهور نتيجة في الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة، دخلت والدة الغريق في نوبة من البكاء والصراخ، مرددة: "متسبنيش يا زياد، انت فين يا زياد، معنديش ولد غيره يارب، قولتله بلاش تنزل البحر".

وكان زملاء طالب الثانوية العامة قد أشاروا إلى أن زميلهم "زياد خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف وكان في انتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة في البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطيعوا مواجهتها فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بمايوه أحد أصدقائه وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه.

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