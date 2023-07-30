الاجتماع الرابع "للفلك" لجنة الأسر الشابة بالإيبارشية البطريركيّة

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقامت لجنة "الفلك" التي تخدم الأسر الشابة بالإيبارشية البطريركيّة اجتماعها الرابع وكان بعنوان "لغات الحب"، والذي قدمتها ليلى فرج استشاري العلاقات الأسرية، وهذا بكاتدرائية السيدة العذرا، بمدينة نصر، يوم السبت الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٣.

جاء ذلك بحضور الأب ميشيل ألفي، مسؤول اللجنة، وخدام اللجنة، كما ضم الاجتماع عددًا من الأسر الشابة على مستوى الإيبارشيّة، حيث بدأ اليوم باستقبالهم والتعرف، ثم اللقاء.

وفي نهاية الاجتماع، صلى الجميع صلاة العائلة، والبركة الختامية.