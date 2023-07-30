الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لديلر مخدرات في سوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار فى الهيروين والحشيش وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بندقية خرطوش بدائرة دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والحشيش وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية .

وتم تفتيش مسكن المتهم وتم القبض عليه ممسكا بالسلاح الناري وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الشرطة وبحوزته 11 كيس من مخدر الهيروين و6 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع .

بمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات كما تم ضبط بندقية خرطوش بحوزته وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن المشدد غرامة دار السلام

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

حزن ودفاتر عزاء.. تفاصيل غرق الابن المدلل لـ حسن يوسف وشمس البارودي

من الطفولة حتى الشباب.. "الدستور" يكشف عن صور نجل حسن يوسف وشمس البارودى

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس