العثور على رضيع عمره شهران بجوار مسجد فى الفيوم

عثر أهالي قرية مناشي الخطيب بدائرة مركز الفيوم، على طفل رضيع عمره شهران، مُلقى بجوار أحد مساجد القرية، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضعه داخل حضانة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفل رضيع، عمره شهران، بجوار مسجد بقرية مناشي الخطيب بدائرة مركز الفيوم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز شرطة الفيوم إلى محل البلاغ؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لكشف ملابسات العثور على هذا الطفل الرضيع والتوصل لأهليته.

وجرى نقل الرضيع إلى مستشفى الفيوم العام لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتأكد من سلامته وخلوه من أي أمراض وتبين أن عمره شهران، بالإضافة لعدم وجود أي إصابات به.

وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، وتحديد هوية أهلية الطفل الرضيع، والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالفيوم من جهودها لجمع التحريات والمعاينة، والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة المتسبب فيها والوصول إلى أهلية الرضيع.