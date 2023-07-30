تراجع سعر العملة النيجرية.. وأداء غير متوقع للسياسة النقدية في تركيا

كشفت تقارير دولية عن تسجيل العملة النيجرية (النيرة)، أضعف مستوى لها على الإطلاق وانخفضت بأكثر من 36% بعد أن قرر البنك المركزي النيجيري خفض قيمة العملة وإلغاء سياسة الشرائح لأسعار الصرف الرسمية.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام من قيام الرئيس بعزل محافظ البنك المركزي بسبب أسعار الصرف المتعددة التي تعرضت لانتقادات شديدة وأدت إلى نقص حاد في العملات الأجنبية.

أما بالنسبة لتركيا، فقد أوقف البنك المركزي التركي سياسته النقدية غير التقليدية كجزء من سياسات أردوغان الجديدة الأكثر ملائمة للأعمال التجارية ورفع سعر الفائدة لأول مرة منذ مارس 2021.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 650 نقطة أساس، وهو ما خالف التوقعات بأن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 1150 نقطة أساس مما دفع الليرة للهبوط إلى مستوى قياسي جديد.

وعلى صعيد النفط، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.08% بقياس شهري للمرة الأولى منذ بداية هذا العام، حيث جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بإعلان المملكة العربية السعودية عن عزمها خفض إنتاج النفط مجددًا، فضلًا عن وجود توقعات بعودة الطلب الاستهلاكي بالصين.

ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 2.21% بقياس شهري، وذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بالولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع الطلب على الأصول التي لا تحمل فائدة.