محافظ الوادى الجديد يتابع سير الأعمال بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير الأعمال بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن بالمحافظة الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقه السيد جهاد متولي، رئيس المركز.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال اللاند سكيب بمحيط قاعة المؤتمرات؛ تمهيدًا لاعتماد مخطط اللاند سكيب العام للمجمع. وإنهاء أعمال الطرق الداخلية، والموافاة بالموقف التنفيذي للمنشآت والأعمال المتبقية؛ لاستكمالها ونهوها خلال الفترة المقبلة.

كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي للمدينة الرياضية الجاري تنفيذها بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن بالخارجة، يرافقه السيد جهاد متولي، رئيس المركز، والمهندس محسن مغربي، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس يحيى طلعت، مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

ووجّه بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة وتخطيط ممشى الدراجات، واستكمال أعمال إنشاء السور والبوابة الجنوبية للمجمع، وتخطيط أعمال اللاندسكيب وتشجير محيط السور الخارجي.

كما كلّف مديرية الطرق بوضع مخطط لتنظيم حركة مرور السيارات أمام المداخل الرئيسية والفرعية للمجمع، وسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتوسعة الطرق المؤدية لميدان مطار الخارجة.

وفي سياق آخر، قام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية بسوق الشعلة بمدينة الخارجة؛ وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، يرافقه جهاد متولي، رئيس المركز، والسيد محمد رجب، مدير مديرية التموين بالمحافظة.

حيث وجّه برفع كل الإشغالات الموجودة أمام المحال التجارية والتي تعوق حركة المارة وتطبيق إجراءات السلامة والطوارئ داخل السوق، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمتابعة المستمرة لالتزام الباعة بهذه الإجراءات.

كما كلف الوحدة المحلية بمد ساعات عمل منافذ البيع التابعة للوحدة بالفترتين الصباحية والمسائية، وتوفير كل السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تخفيفًا عن المواطنين، مشددًا على تكثيف حملات المرور والرقابة التموينية على الأسواق؛ لمتابعة توافر السلع والالتزام بالإعلان عن الأسعار.