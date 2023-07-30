215 مخالفة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع ملوي في المنيا

نفذّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة ملوي، لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع بالمدينة، أسفرت عن تحرير 215 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع كل الإشغالات.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الحملة جاءت بحضور محمد عبدالغني، وأسامة سيبويه، ومؤمن صلاح، نواب رئيس المركز والمدينة، وصابر محمد، مدير الإشغالات وعمر إبراهيم، رئيس الحي، وعدد من الجهات المعنية، وأسفرت عن تحرير ٢١٥ مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت ما بين (إزالة إدارية، إشغال طريق)، حيثُ تم رفع كافة الإشغالات من شارع ٢٦ يوليو غرب وجنوب ـ والعرفاني ـ وامتداد العرفاني قبلى ـ وتوني بك ـ وسيف باشا ـ والشهداء ـ والمأمون البحري، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق ،وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بالتنسيق وبحضور عدد من الجهات الأمنية لرفع كل تجاوزات ومخالفات المحلات التجارية والمطاعم والباعة الجائلين والتعدي علي حرم الطريق العام ولتسهيل حركة المواطنين والحركة المرورية والقضاء علي ظاهرة الزحام والاختناق المروري، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ تلك الحملات بصفة يومية وبشكل دوري، للقضاء على الإشغالات نهائيًا بشوارع مدينة ملوي.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات