وزير التعليم العالى يتفقد أعمال التطوير بمستشفيات جامعة بنها

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أعمال التطوير التي تمت بالمستشفى الجامعي بحضور الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وحضور عدد من القيادات الجامعية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وبدأت الجولة بتفقد العمليات الموحدة بعدما تم الانتهاء من أعمال التطوير بها بالكامل، بإجمالي 17 غرفة عمليات موحدة، مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا وأدوات الأمان الطبي، تبعها تفقد أعمال التطوير بالقسم الاقتصادي بالمستشفى، الذي يضم 44 غرفة اقتصادية منها غرف كبيرة الحجم وأخرى صغيرة.

وتفقد وزير التعليم العالي والوفد المرافق له مبنى مستشفى الرمد بالمستشفيات الجامعية، حيث تابع أعمال التطوير التي تمت بأقسام المستشفى وتزويدها بأحدث النظم والأجهزة بجراحة الرمد والعمليات، وكبسولات العمليات.