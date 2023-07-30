الإحصاء: 22% تراجعًا فى إصابات حوادث القطارات خلال 5 سنوات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد إصابات حوادث القطارات إلى مستويات قياسية جديدة لتصل إلى 554 حالة إصابة خلال عام 2022 مقابل 715 حالة إصابة خلال عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

وعلى الرغم من تراجع معدلات الإصابة جراء حوادث السيارات والقطارات إلى مستويات قياسية نتيجة انخفاض عدد الحوادث، إلا أن حدتها قد ارتفعت لترتفع بذلك أعداد حالات الوفاة بين ضحايا حوادث السيارات إلى 7762 حالة وفاة خلال عام 2022، مقابل 6760 حالة وفاة في عام 2018، كما ارتفعت الوفيات بين ضحايا حوادث القطارات إلى 410 حالات وفاة خلال عام 2022 مقابل 336 حالة وفاة خلال عام 2018.

وبلغ عدد حوادث القطارات 1046 حادثة عام 2022 مقابل 978 عام 2021، بنسبة ارتفاع 7%، وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات على مستوى المناطق في منطقة الوسطى بعدد 259 حادثة بنسبة 24.8%، وأقل عدد في منطقة الجنوبية بعدد 96 حادثة بنسبة 9.2%.

وبلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات 410 متوفيين عام 2022 مقابل 405 متوفيين عام 2021 بنسبة ارتفاع 1.2%، وبلغ عدد المصابين 554 مصابًا عام 2022 مقابل 769 مصابًا عام 2021 بنسبة انخفاض 28%.

وتعتبر حوادث القطارات تبعًا للمسئولية "مسئولية الغير" هي أعلى سببًا لحدوث القطارات، حيث بلغت 805 حوادث بنسبة 77% عام 2022.