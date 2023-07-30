غلق كُلى لطريق 26 يوليو فى الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادي النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر، ستقوم باستحداث رامب جديد بشارع 26 يوليو (الرئيسي) بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، وما يتطلبه من إجراء التحويلة المرورية التي سيتم تنفيذها ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه والموقع المشار إليهما لمسافة تقدر بـ(350) تحديدًا بداية من أعلى نفق وادي النيل وحتى قبل مطلع كوبري لبنان بمسافة تقرب من (80 مترًا)، وذلك لمدة 6 أيام بداية من الساعة 12 صباحًا يوم الإثنين الموافق 31/7/2023 وحتى الساعة 5 صباحًا يوم السبت الموافق 5/8/2023، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالتعاون مع الجهات المعنية وإزالة أي معوقات لما للمشروع من أهمية، وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

- تحويل حركة المرور بشارع 26 يوليو (الرئيسي) في الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، ليخدم حركة المرور القادمة من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة، وكذلك استحداث فتحات (دخول- خروج) للمركبات بالجزيرة الوسطى بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الأسفلتية.

- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، وترغب باستكمال السير اتجاه كوبري 15 مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يمينًا إلى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو وميدان سفنكس.

- حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة، وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر) بعد تحويل الحركة المرورية عليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى.

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر عن طريق فتحة الخروج المستحدثة قبل مطلع كوبري لبنان بمسافة تقرب من (80 مترًا).

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.