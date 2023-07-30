الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مطالب بتخفيف الضغط.. كاليفورنيا تشهد أقوى أزمة للتيار الكهربائى بسبب الموجة الحارة

الموجة الحارة تضرب
الموجة الحارة تضرب العالم

أصدر المشغل الرئيسي لشبكة الكهرباء في ولاية كاليفورنيا، إشعارًا بإعلان ساعة الطوارئ مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن كثف السكان من استخدام مكيفات الهواء (التكييف) لمواجهة الموجة الحارة، حيث تسبب الاستخدام الكثيف للطاقة في قطع التيار الكهربائي لعدة ساعات.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، حذر مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت، من أن استخدام الطاقة قد يفوق الإمدادات المتاحة ويؤدي إلى نقص محتمل في الكهرباء. 

ضغط كبير على محطات الكهرباء

كان مشغل الشبكة يشجع المشاركين في السوق على تقديم خدمات دعم إضافية لاستقرار الشبكة، بينما قد تطلب المرافق من العملاء تقليل الضغط على شبكات الكهرباء، لتجنب الانقطاع المتكرر للتيار.

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وأضافت الوكالة الأمريكية، أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية شهدت انقطاعات منتظمة للتيار الكهربائي في خطوة للحفاظ على طاقة شبكات الكهرباء، خصوصًا في ذروة ساعات النهار التي تشهد الارتفاع الأكبر لدرجات الحرارة، ولجأت الولاية لقطع التيار في الأوقات التي تغيب فيها الشمس وتنخفض فيها درجات الحرارة في خطوة لتخفيف الضغط على الشبكات.

وتابعت أنه بالرغم من مخططات مشغل الكهرباء في الولاية الأمريكية، فإن الطلب على الكهرباء ظل مرتفعًا بشكل قياسي خصوصًا في مناطق جنوب الولاية الأمريكية، حيث يتعرض الملايين لتحذيرات كبرى وشديدة من الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وخصوصًا في مدن الجنوب الغربي الأمريكي.

وشهد العالم ارتفاعًا كبيرًا لدرجات الحرارة خلال شهر يوليو الحالي الذي صنفه العالم بأنه أكثر الشهور سخونة الذي تشهده الكرة الأرضية منذ أكثر من 120 عامًا، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمعدلات قياسية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في اشتعال حرائق الغابات في معظم دول حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها اليونان والجزائر وإيطاليا، ما تسبب في انهيار الموسم السياحي في العديد من البلدان مع الإجلاء الفوري للسكان والسياح الأجانب لتجنب مخاطر الحرائق.

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