استشارى مناخى: حذرونا من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة

علق الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، علي موجة الحر الشديد التي تضرب معظم دول العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك تحذيرات كبيرة حول العالم من ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن هذه الظاهرة نتيجة ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، واستخدام الأنشطة الصناعية والوقود الأحفوري في جميع دول العالم الذي أدي إلى ارتفاع نسبة الاحتباس الحراري والقبة الحرارية.

وأشار إلى أن درجات حرارة الأرص ارتفع بنسبة غير مسبوقة، وبالتالي ذلك نتج عنه ظاهرة التغيرات المناخية، موضحًا أن العلماء حذورا منذ فترة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ولكن الدول الصناعية الكبري لم تستجب.