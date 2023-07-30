الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 100 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 100016 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 45109 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما ضبطت قوات الأمن 987 مخالفة السير بدون تراخيص و18 مخالفة موقف عشوائى، و33 مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ضبط المخالفين قائدي السيارات وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور تحقيق الانضباط

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