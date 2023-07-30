الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القناة الأولى: الفائزتان ببطولة البادل أشادتا بفخامة مدينة العلمين

الفائزتان ببطولة
الفائزتان ببطولة البادل

قال باسم أبوالعينين، مراسل القناة الأولى، إن مهرجان العلمين يشهد عروضًا فنية وترفيهية وفعاليات ثقافية وإقبالًا متزايدًا من الجماهير الذين لا يكلون أو يملون عن متابعة فعاليات وعروض المهرجان.

وأضاف مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن بطولة البادل بدأت يوم الخميس وانتهت أمس السبت، وهي تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وبالتالي فهي لم تكن مجرد مباراة ودية أو فعالية على هامش المهرجان.

وأشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة ما يزيد على 100 لاعب من ممارسي اللعبة المصريين والعرب والأجانب، وفاز بالبطولة فريق مكون من فتاتين من أوروبا، إحداهما بريطانية، حيث أعربتا عن سعادتهما بزيارة العلمين الجديدة، في زيارتهما الأولى لمصر وأشادتا بفخامة المدينة ووصفتا البحر بأنه أجمل مما هو موجود في أوروبا.

وتابع: "تم تنظيم 3 عروض فنية مختلفة، وكان يوم أمس بنكهة شعبية وتراثية، حيث جابت 3 فرق الممشى السياحي في لفتة لطيفة لتقديم فنها لكل الموجودين لتوفير عناء الذهاب إليهم على الجمهور".

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