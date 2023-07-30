"فى زيارته الأولى لمصر".. ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت EMERALD SAKARA

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي اليخت السياحي "Emerald Sakara"، القادم من ميناء "فيتنام"، والذى تديره شركة Emerald Cruises ومقرها أستراليا، وذلك ضمن الجولة الأولى لزيارته مصر، وعلى متنه 20 راكبا، و25 من أفراد طاقم البحارة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، ويستوعب اليخت 100 ضيف في 50 كابينة تقع باتجاه المقدمة، وطاقم مكون من 76 شخصًا، وأعلن ميناء بورسعيد السياحي عن مغادرة اليخت للميناء مساء اليوم، لاستكمال مساره إلى ميناء "اليونان".

تجدر الإشارة إلى أنه تم بناء اليخت وإطلاقه في عام 2023، بواسطة شركة Builder Halong لبناء السفن (Ha Long City)، فيتنام، وهي سفينة مصممة خصيصا لتقديم تجربة على طراز اليخوت الخاصة، حيث صمم هذا اليخت خصيصًا للسماح بالوصول الفريد إلى الموانئ والمرافئ التي لا يمكن الوصول إليها إلا لليخوت الصغيرة، حيث يتضمن اليخت 4 طوابق، وفي هذا الصدد تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول اليخت السياحي إلى الميناء وتسهيل حركة صعود الركاب من وإلى الرصيف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2023 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

يذكر أن موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تشهد نشاطا ملحوظا خاصة بعد إعلان البنك الدولي أن ميناء شرق بورسعيد من ضمن الـ10 موانئ الأولى على العالم، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يونيو عدد 110 سفن حاويات وعدد 15 سفينة كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة ملح وسفينة بارج بطاقة محققة 3,620,087 طن وعدد حاويات 293,852 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء غرب بورسعيد عدد 43 سفينة حاويات بطاقة محققة 396,420 طن وعدد حاويات 44,877 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، و5 سفن صب سائل، وثلاث سفن رورو وسفينة ملح، فضلاً عن استقبال عدد 24 قاطرة متعددة الأغراض.

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