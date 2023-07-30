الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية لـ5 أغسطس

محاكمة
محاكمة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 3 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية لجلسة 5 أغسطس المقبل. 

كانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين داخل العقار.

وتم ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار "ملك أحدهم"، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار، والأدوات المستخدمة في الحفر.

محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص الاثار مباحث قسم شرطة المطرية مديرية امن القاهرة منطقة المطرية عقار لتنقيب عن الآثار

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