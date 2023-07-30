إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالصف

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى فى الصف في محافظة الجيزة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.